Берн, 5 февраля, 2018, 14:17 — ИА Регнум. Российский бизнесмен Роман Абрамович в 2016 году подал прошение о предоставлении вида на жительство в кантоне Вале в Швейцарии, сообщает Le Matin Dimanche.

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По данным издания, Абрамович обратился в Службу народонаселения и миграции кантона Вале с прошением о предоставлении вида на жительство еще в июле 2016 года, однако спустя год передумал и отозвал свою заявку. Об этом агентству подтвердили в государственном секретариате по миграции и федеральной полиции.

В ноябре 2017 года он вновь обратился с просьбой о возобновлении процедуры выдачи вида на жительства, но уже в федеральную полицию. Абрамович направил в адрес главы ведомства Николетты делла Валле личное обращение.

Ответ был направлен российскому бизнесмену в декабре 2017 года, где ему объяснили, что отозванный запрос не может быть возобновлен, а полиция не решает миграционные вопросы.

Абрамовичу было предложено направить новый запрос. Однако, по данным издания, такого ходатайства пока не поступало. Отмечается, что Абрамович планировал поселиться на территории общины Бане, в состав которой входит горнолыжный курорт Вербье.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 1 декабря 2017 года, состояние Романа Абрамовича оценивалось в $12,5 млрд.

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