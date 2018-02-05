Ярославль, 5 февраля, 2018, 14:10 — ИА Регнум. В Ярославле приостановили работу легкоатлетического манежа, где в 2016 году из-за скопившегося снега рухнула надувная крыша. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в МАУ «Дирекция спортивных сооружений».

City-yaroslavl.ru Манеж после ЧП в 2016 году

В ноябре 2016 года из-за скопившегося на крыше снега порвался надувной купол легкоатлетического манежа на улице Чкалова. В итоге крыша сдулась и опустилась на стойки конструкции. Поэтому, когда вчера на регион обрушился мощный снегопад, спортивные власти города приняли меры для того, чтобы избежать повторения ситуации.

«Мы подняли давление воздуха, сейчас на крыше работают 5 альпинистов, которые чистят участки крыши, подвергшиеся избыточной нагрузке. Еще 10 человек убирают снег по периметру. На всякий случай мы отменили соревнования, которые должны были пройти в манеже и он сегодня не работает», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель директора МАУ «Дирекция спортивных сооружений» Иван Шилов.

В 2016 году после ЧП купол «подлатали» и организация, которая занималась ремонтом легкоатлетического манежа, дала гарантию в 10−15 лет.