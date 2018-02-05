Москва, 5 февраля, 2018, 14:04 — ИА Регнум. Пилот штурмовика Су-25 майор Роман Филипов до последнего пытался держать самолет в воздухе и докладывал, что атакован ракетой с земли, сообщил 5 февраля источник в Министерстве обороны России.

Christopher Hubenthal Атака

В соответствии с поставленной задачей, пилот выполнял облет территории в провинции Идлиб для контроля режима прекращения огня. Самолет Су-25 был ведущим в паре с другим и находился под управлением майора Романа Филипова. Когда самолет был атакован ракетой ПЗРК, пилот доложил об этом командованию.

«Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию, что атакован ракетой», — цитируют «Известия» сообщение.

В последний момент пилот катапультировался в районе населенного пункта Телль-Дебес, который находится под контролем террористов.

«До последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. После окружения террористами, будучи тяжело раненным, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, российский офицер взорвал гранату», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны сообщили, что майор Роман Филипов представлен министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу к присвоению звания Герой Российской Федерации посмертно.

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