Москва, 5 февраля, 2018, 13:50 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, предлагающих запустить в РФ второй этап так называемой амнистии капиталов, комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Государственная дума РФ

Документ предлагает амнистировать средства российских предпринимателей, которые они получали за счет ведения бизнеса за рубежом, но налоговые декларации по которым не были поданы. Кроме того, прибыль предпринимателей, имевших контролируемую иностранную компанию и закрывших ее, также предлагается не облагать налогом на доход физлиц (13%).

Таким образом, все желающие могут задекларировать свое имущество, бизнес и счета за рубежом, а все операции с ними будут освобождены от налоговой и уголовной ответственности. Такие правила уже были предложены бизнесменам РФ ранее — первый этап амнистии капиталов проходил в РФ с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. Однако в декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что программу амнистию капиталов следует продлить.

«Бизнес обратился к президенту с просьбой о продлении срока амнистии», — подчеркнул в ходе заседания глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Таким образом, отметил он, предлагается продлить действие программы: по предложению депутатов, она начнется 1 марта 2018 года и продлится до 29 февраля 2019 года. Между тем, по его словам, в ходе первого этапа задекларировать свое имущество и доходы решили только порядка 7200 человек.

«Но не надо думать, что амнистия не удалась. Реально в тех юрисдикциях, где существовали компании, принадлежавшие нашим гражданам, закрываются десятки тысяч компаний», — подчеркнул Макаров.

Между тем сказать сегодня, каких финансовых результатов удастся добиться в ходе второго этапа налоговой амнистии, невозможно, отметил Макаров.

«В ту секунду, когда хоть один человек в стране сможет назвать цену вопроса, то можно говорить о том, что амнистия капиталов накрылась медным тазом. Потому что когда человек дает декларацию, его главной гарантией становится то, что она никем, кроме этого человека, вскрыта быть не может», — подчеркнул Макаров.

Кроме того, по его словам, новые правила коснутся также и тех, кто уже подавал декларации в рамках первого этапа налоговой амнистии. Таким образом, их права не будут ущемлены.

Однако главное отличие нового этапа налоговой амнистии от уже прошедшего в том, что «прощены» будут не только те счета, которые были открыты российскими бизнесменами за рубежом до 1 января 2018, но и те, которые они в эти же сроки успели закрыть.

Законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании в первом чтении 7 февраля. Как ранее сообщали депутаты, планируется, что уже 9 февраля закон будет принят окончательно.