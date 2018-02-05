Калуга, 5 февраля, 2018, 13:50 — ИА Регнум. Калужские полицейские расследуют уголовное дело, возбуждённое по факту мошенничества под видом выплаты компенсаций за ранее приобретенные биологические активные добавки. Как сообщили 5 февраля корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, от мошеннический действий злоумышленника пострадали 13 человек. Однако их количество в ходе расследования дела может возрасти.

Цитата из т ф «Мёртвые души». Реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР Мошенничество

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По версии следствия, у подозреваемого были сведения о лицах, ранее приобретавших биологические активные добавки. Злоумышленник звонил им и, представляясь должностным лицом различных заинтересованных организаций, рассказывал о якобы полагающихся покупателям БАДов компенсациях.

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Одним из условий их получение была оплата «налога». Его то доверчивые граждане и перечисляли мошеннику. Сумма причинённого ущерба варьируется от 22 тысяч до 130 тысяч рублей.

Добавим, что мошеннические схемы выманивания у граждан денег в России продолжают множиться и совершенствоваться. Как сообщало ИА REGNUM, новая схема телефонного мошенничества появилась в России осенью 2017 года. Так, мошенники звонят гражданам, представляясь сотрудниками компаний сотовой связи, и просят набрать на телефоне некоторую комбинацию цифр. В результате этого они получают доступ к SIM-карте и мобильному банку. Это дает возможность злоумышленникам звонить за счёт абонентов и переводить деньги с их банковских счетов.