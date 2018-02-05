Белгород, 5 февраля, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Генеральный директор АО «Корпорация «Развитие» и депутат Белгородской областной думы, 29-летний Михаил Савченко 5 февраля был назначен первым заместителем главы администрации города Белгорода. Как сообщила пресс-служба городской администрации, соответствующие документы подписал мэр Константин Полежаев.

zampolit.com Михаил Савченко

Михаила Савченко в качестве первого заместителя главы администрации города по экономике на ежемесячном оперативном совещании 5 февраля представил мэр Белгорода Константин Полежаев.

До 2013 года Михаил Савченко занимал пост замглавы администрации Шебекинского района Белгородской области — председателя комитета стратегического развития и инвестиционной политики. Затем он стал генеральным директором АО «Корпорация «Развитие».

Также Михаил Савченко был избран в шестой созыв Белгородской областной думы по единому избирательному округу от «Единой России», где возглавил комитет по экономике, промышленности и предпринимательству. По данным «Коммерсанта», Михаил Савченко уже подал в облдуму заявление о сложении депутатских полномочий. Ближайшее заседание регионального парламента назначено на 15 февраля, тогда же станут известны вопросы повестки дня.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, предшественник Михаила Савченко Дмитрий Алдаев ушел в отставку 22 января 2018 года, подав заявление об увольнении по собственному желанию. Слухи о том, что он продолжит политическую карьеру в Москве, подтвердились: уже 1 февраля местные СМИ опубликовали данные, что Алдаев был назначен заместителем руководителя представительства правительства Белгородской области при правительстве Российской Федерации.

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Назначение Михаила Савченко на вакантную должность, занимаемую ранее Дмитрием Алдаевым, неожиданностью не стало: местные СМИ со ссылками на собственные источники сообщали, что эта рокировка в мэрии была тщательно спланирована. Более того, политологи предполагают, что Михаил Савченко должен занять кресло мэра после ухода Константина Полежаева. Телеграм-канал «Белгород №1» 5 февраля сообщил, что Полежаев собирается покинуть пост мэра, чтобы возглавить департамент строительства и транспорта в областном правительстве.

По данным СМИ, Михаил Савченко приходится племянником действующему губернатору Евгению Савченко. Он также является сыном бывшего главы Краснояружского района Белгородской области Александра Савченко — родного брата губернатора. Учитывая, что Евгений Савченко руководит Белгородской областью бессменно с 1993 года, а седьмой губернаторский срок в его политической карьере должен стать последним, эксперты сочли такую перестановку ожидаемой.

«Появление элементов династической передачи власти — естественный процесс для региона, долгие годы управляемого одними и теми же людьми… Любой, кто придет на смену Савченко, даже если это будет недружественный его системе человек, вынужден будет всерьез считаться с ним, его окружением и наследием», — заявил «Коммерсанту» политолог Владимир Слатинов.