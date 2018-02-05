Москва, 5 февраля, 2018, 13:36 — ИА Регнум. Возможность отмены налога на движимое имущество в Российской Федерации рассматривают в Минфине. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Илья Трунин, выступая на Налоговом форуме в рамках Недели российского бизнеса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Мы (Минфин РФ) не отказываемся от идеи отменить этот налог или его минимизировать», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 ноября 2017 г. Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс РФ.

Налоговые ставки, которые субъекты устанавливают на движимое имущество, не смогут превышать 1,1%. В течение 2018 г. ставка будет ограничена, а затем регионы получат право увеличивать ее до 2,2%.

Читайте также: Удар по регионам: В Госдуме увидели опасности налога на движимое имущество