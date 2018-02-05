Ярославль, 5 февраля, 2018, 13:15 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области открыта первая в регионе пешеходная переправа через Волгу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Тутаевского района.

Администрация Тутаевского района Ледовая переправа в Тутаеве

Толщина льда на всей протяженности перехода выше 15 сантиметров, что гарантирует безопасность выходящих на Волгу людей. На спуске к переправе установлены деревянные мостки. Выделенный для перехода участок акватории в черте города огорожен вешками с яркими лентами. В темное время суток переход освещен с обоих берегов. На пешеходной переправе установлены две видеокамеры наблюдения.

В Ярославской области в прошлые годы действовали еще две ледовые переправы: около села Глебово в Рыбинском районе и в Мышкине. Однако обе они еще не заработали.

«Скорее всего, ее в этом году не откроют. У нас толщина льда меньше 10 сантиметров. Нам Угличское водохранилище сбрасывает регулярно теплую воду и лед не успевает сформироваться. Да и зима мягкая. Лёд нужной толщины образуется, если пятнадцатиградусные морозы недельки две постоят», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава городского поселения Мышкин Евгений Петров.

На Волге у села Глебово лед пока тоже не достиг нужной толщины.