Москва, 5 февраля, 2018, 14:56 — ИА Регнум. Отдельные таксисты Москвы используют снежный коллапс, парализовавший столицу из-за пришедшего в регион мощного циклона, как средство наживы и пытаются «взвинтить» цены на перевозки в два и более раз, жалуются жители столицы. Например, как отмечают пользователи соцсетей, проехать на машине от приложения «Яндекс.Такси» по одному и тому же маршруту стало дороже в среднем на 400—500 рублей. Традиционно сильнее всего увеличились цены на перевозки от аэропортов и вокзалов, где некоторые таксисты требуют за поездку почти в четыре раза больше привычного.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

«Фантастически красиво. Но трафик. Но цены на такси. Логистика улетела в тартарары», — пишет на своей странице в Facebook Ирина Ирина.

Как, в свою очередь, поясняют эксперты, агрегаторы такси классически поднимают цены на услуги из-за резкого увеличения спроса на фоне ограниченного предложения. Как корреспонденту ИА REGNUM пояснил председатель общественного Движения «Taxi 2018» Станислав Швагерус, у основных игроков таксомоторного рынка в связи с неблагоприятными погодными условиями срабатывает принцип динамического ценообразования. Он отметил, что если агрегаторы такси не будут повышать тарифы в соответствии со спросом и предложением, то время ожидания поездки со стороны потребителя увеличится в разы.

«Принцип динамического ценообразования тарифа, который использует агрегатор, делает барьер для пользователей: такси стоит выше, и часть потребителей подумает, а ехать ли им на такси за такую цену. У ведущих игроков рынка эта система отработана, она применяется не только в России: при наличии повышенного спроса, при отсутствии предложения, включается повышающий коэффициент. Тогда спрос и предложение выравниваются», — подчеркнул Швагерус.

Добавим, по мнению председателя профсоюза столичных таксистов Вячеслава Смирнова, не все таксомоторные компании в Москве завышают цены. Например, старые таксомоторные парки, которые не пользуются таким спросом, как «Яндекс.Такси», имеют фиксированную ставку без изменений в условиях повышенного спроса.

«Яндекс.Такси» — это не такси, это просто кнопка в приложении, а своих машин у них нет. Как хотят, так и делают. Наши власти дали им возможность работать, чтобы хоть как-то рынок привести в порядок. Но без содействия и помощи общества водителей, профсоюзов столичных такси, они не наладят работу. Во всех таксомоторных парках, которые остались по Москве, никто не поднимает тарифы, у них своя тарифная сетка, нет повышения и понижения в связи с утренним ростом и притоком. Например, «Жёлтое такси», «956», «Командир», «Мостакси». Но у них нет такой рекламы, как у «Яндекса», — подчеркнул Смирнов.

Отметим, «рекордный» снегопад пришёл в Москву 3 февраля. За два дня в городе выпало больше месячной нормы осадков, почти 40 см снега. Более 100 деревьев рухнули на автомобили, также есть информация об одном погибшем и пятерых пострадавших. Жители Москвы и Подмосковья в социальных сетях отмечают плотную загруженность на дорогах и повышение цен на услуги такси.

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