Ярославль, 5 февраля, 2018, 13:06 — ИА Регнум. Военнослужащие из расположенной в Ярославле железнодорожной воинской части вышли на улицы города для уборки снега. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Фото мэрии Ярославля Военные расчищают территорию школы от снега

Перед солдатами поставлена задача — в первую очередь расчистить территории социальных объектов: детских садов и школ.

Мы обратились к руководству Северо-Западного военного округа и попросили помощи. Военные прекрасно понимают ситуацию в городе и уже направили нам 100 военнослужащих. Мы тут же направили их на расчистку территории социальных объектов в Заволжском и в Дзержинском районах», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Иван Лилеев.

Сильнейший снегопад, накрывший Ярославль и область, длится уже вторые сутки. Как сообщил ИА REGNUM Иван Лилеев, объявленное 5 февраля свободное посещение школ решено продлить до 6 февраля.