Чебоксары, 5 февраля, 2018, 12:50 — ИА Регнум. В Чувашии из-за ухудшения погоды и «жёлтого» уровня опасности без электричества остались 12 районов, перенесли авиарейсы, техника работает в «усиленном круглосуточном режиме», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В республике сложились неблагоприятные погодные условия — сильные осадки, порывы ветра до 21 м/с и метель. По данным оперативных служб, из-за непогоды было нарушено энергоснабжение в 12 районах республики. Энергетики и коммунальные службы перешли на режим повышенной готовности, аварийные работы продолжаются. На утро 5 февраля в семи районах электроснабжение восстановлено полностью, в пяти районах (Комсомольском, Аликовском, Вурнарском, Цивильском и Порецком) без электричества остаются 8,35 тыс. человек.

«Наиболее сложная ситуация при восстановлении подачи электроэнергии ночью была в Канашском и Моргаушском районах. В Моргаушском районе энергетики переключили всё энергохозяйство на резервный источник. В Канашском районе «Чувашэнерго» усиливает бригаду и технику, в ближайшие часы должны восстановить электричество во всех населенных пунктах», — отмечает глава ГКЧС Чувашии Вениамин Петров.

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Из-за циклона авиарейсы в Чебоксарах задерживается или отменяются.

«В связи с нахождением аэродрома Чебоксар в зоне действия циклона и в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями рейсы N4−338 и N4−338 АК «Нордвинд» в Москву 5 февраля переносятся с возможной дальнейшей отменой. 4 февраля АК «Победа» временно отменила рейсы в Москву», — говорят в минтрансе Чувашии.

По данным ведомства, в настоящее время «погодные условия в аэропорту не позволяют принимать и отправлять самолеты». Снегоуборочная техника аэропорта «работает в усиленном и бесперебойном режиме, осуществляя уборку снега с взлетно-посадочной полосы постоянно».

По информации минтранса Чувашии, на дорогах республики работают 240 единиц дорожной техники. Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков сообщил, что в столице магистральные дороги очищались с 4 февраля. В ночь с 4 на 5 февраля дорожники вывели 57 единиц дорожной техники. С утра 5 февраля на дежурство выведено 240 единиц спецтехники.

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ГИБДД Чувашии напоминает участникам дорожного движения о внимательности и осторожности на дорогах. Пешеходам при отсутствии тротуара или пешеходной дорожки необходимо «передвигаться только по обочине навстречу движущимся автомобилям, в одежде использовать светоотражающие элементы».

«Водителям необходимо быть особенно осторожными на дороге, а в случае возникновения сложной ситуации обращаться за помощью к инспекторам ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции постараются оказать всё возможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора», — говорят в ГИБДД.

По сообщению Чувашского ЦГМС, в ближайшие дни ситуация на дорогах республики может сохраняться неблагоприятной. Возможны ледяной дождь, снежный накат, гололедица. Сегодня, 5 февраля, при метели порывы ветра достигают 16—21м/с. В ночь с 5 на 6 февраля прогнозируются осадки, днём они прекратятся — ветер южный ночью 10—15 м/с, днем 3—8 м/с. Температура воздуха снизится до −8…−13 градусов мороза, на дорогах местами снежные заносы, накат, гололедица. 7 февраля также прогнозируется без осадков, температура упадёт до −10…−15 градусов мороза.