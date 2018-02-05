Калуга, 5 февраля, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Последствия снежного циклона значительнее всего на себе ощутили восемь районов Калужской области. Так, как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и ЖКХ 5 февраля, наиболее пострадавшими от стихии стали Износковский, Боровский, Медынский, Жуковский, Перемышльский, Тарусский, Ферзиковский и Малоярославецкий районы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Циклон

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«Калугаэнерго» восстанавливает электроснабжение, отключенное снегопадом

Обрывы проводов, спровоцированные обильным мокрым снегом, налипшим на проводах и деревьях, специалисты МРСК Центра и Приволжья, аварийно-восстановительной службы региона, МЧС по Калужской области начали восстанавливать с утра 4 февраля. В ликвидации аварийных ситуаций было задействовано 33 резервных источника электроснабжения общей мощностью 2,9 мегаватта филиала «Калугаэнерго».

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В настоящее время в большую часть обесточенных населенных пунктов области электричество уже поступает. Продолжаются работы по восстановлению сети 10 кВ и по отдельным заявкам на сети 0,4 кВ во всех пострадавших районах области.

Ситуация находится под постоянным контролем министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона, МЧС по Калужской области и МРСК Центра и Приволжья.

Как сообщало ИА REGNUM, снегопад в Калужской области, как и ещё в ряде регионов Центрального федерального округа, начался 3 февраля и не прекращался 4 января. По данным министерства энергетики РФ, непогода оставила без света 5,7 тысячи человек в 74 населенных пунктах региона .