Калуга, 5 февраля, 2018, 12:31 — ИА Регнум. Во время ночлега в палатке на реке Ока около деревни Земницы Перемышльского района Калужской области двое рыбаков отравись угарным газом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 февраля сообщил руководитель Сухиничского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Николай Гриднев.

Фото пресс-службы калужского регионального управления СКР Место происшествия

По предварительным данным, двое 29-летних жителей Калуги отапливали рыбацкую палатку, используя газовый баллон и электрическую плитку, и отравились угарным газом. Потерпевших утром обнаружил другой рыбак, который услышал доносящийся из палатки кашель и почувствовал запах газа. Один из рыбаков погиб, второй был доставлен в больницу.

Следствием назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, сразу шесть случаев отравления угарным газом, пять из которых, по данным главного управления МЧС по Калужской области, закончились смертельным исходом, произошли в Калужском регионе в марте 2017 года.