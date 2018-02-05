Москва, 5 февраля, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Жителям России предложили ответить на семь вопросов из школьной программы. Правильно ответили на несложные вопросы лишь 2,3% респондентов, еще 7,2% дали правильные ответы на шесть тестов. Таковы данные опроса, проведенного социологами «Левада-центра».

Ян Стен. Строгий учитель (фрагмент). 1668

Участникам опроса были заданы следующие вопросы: «электрон меньше, чем атом» (верно), не смогли дать правильный ответ или затруднились ответить 45% опрошенных; «вся радиация создана человеком» (ложно) — 60%; «пол ребенка определяют гены отца» (верно) — 64%; «Лазер работает, фокусируя звуковые волны» (ложно) — 70%; «Антибиотики убивают не только бактерии, но и вирусы» (ложно) — 54%; «Континенты, на которых мы живем, движутся уже миллионы лет и будут продолжать двигаться в будущем» (верно) — 30%% «Обычные растения — картофель, помидоры и т.п. — не содержат генов, а генетически модифицированные растения — содержат» (ложно) — 58%.

Согласно опросу, в 2018 году «высокий» уровень научной грамотности (6—7 тестов) продемонстрировали 9,5% опрошенных (в 2009 году таких было меньше — 6,7%).

«Средний» уровень (4—5 тестов) прошли 30,5% (в 2009 году. — 28,0%).

Доля респондентов с «низким» уровнем научной грамотности (0—3 теста) составила 59,9% (в 2009 году — 65,2%).

В целом 2009 по 2018 года наблюдается позитивная тенденция повышения уровня научной грамотности. Но если учитывать, что все тесты из программы средней школы, то картина получается грустная.

Вместе с тем за девять лет — есть одна явная позитивная тенденция: всё больше респондентов правильно отвечают на тест о действии антибиотиков: в 2009 г. их было 23%, в 2018 г. — 34% (в 1996 г. — 13%!).

Кроме того, лишь 24% жителей России четко понимают, что астрология не является научной областью знаний, но в 2006 году их было еще меньше — 18%. То есть за 12 лет наблюдается позитивный сдвиг.

Среди социальных групп лучше это понимают жители Москвы (38%), богатые (34%), предприниматели (32%), руководители разного уровня и специалисты (30%), респонденты с высшим образованием (29%), лица в возрасте 40—54 года (28%). Минимальный показатель — в группе респондентов с образованием ниже среднего.

Опрос проведён в январе 2018 года. Опрошены 1612 респондентов по репрезентативной выборке взрослого населения Российской Федерации по теме научной грамотности и псевдонауки.

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Как сообщало ИА REGNUM, качество школьного образования в России называют хорошим лишь 13% граждан. 45% оценивают его, как среднее. 30% респондентов считают качество образования в российских школах плохим.

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