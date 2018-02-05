Санкт-Петербург, 5 февраля, 2018, 12:23 — ИА Регнум. В 2017 году Санкт-Петербурге было продано 138 318 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что оказалось на 16% выше, чем за 2016 год. Такие данные сегодня, 5 февраля, представило профильное агентство «Auto-Dealer-СПб», передает корреспондент ИА REGNUM.

Виктория Бабаева ИА REGNUM Новый автомобиль Hyundai Creta

Отмеченная в 2017 году динамика стала лучшей за последние пять лет. Как отмечают аналитики, последний раз рост на рынке был зафиксирован 2012 году, когда в городе было продано более 212 тысяч новых автомобилей.

«Низкая база 2016 года позволила петербургскому авторынку показать серьезный рост, даже выше общероссийского результата. Правда, до показателей 2012 года еще далеко, по сравнению с тем периодом рынок сократился на 35%», — прокомментировал генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Декабрь 2017 года обновил лучший результат продаж за один месяц в 2015—2017 годах — петербургские автодилеры реализовали 14 784 новых автомобиля, что на 26% выше показателя за декабрь 2016 года.

Лидером среди брендов по объему продаж второй год подряд стал южнокорейский Hyundai. В декабре марка установила рекорд для петербургского авторынка за последние девять лет по количеству реализованных машин за один месяц — 2052 штуки, обойдя достижение Ford — в декабре 2008 года было продано более 2500 автомобилей этой марки.

По итогам года в топ-10 марок только один бренд показал отрицательную динамику продаж — Mercedes-Benz. В премиум-сегменте после результатов декабря произошли изменения в тройке лидеров: Audi опередила Land Rover и заняла 3-е место. Выше, как и раньше, Mercedes-Benz и BMW.

Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России по итогам 2017 года составила 8,7% (в 2016 году — 8,4%).Что касается прогнозов на 2018 год, по словам Чаплыгина, итоговый результат будет зависеть от нескольких факторов: геополитики и состояния курса рубля, изменений в российском законодательстве, например, в части утилизационного сбора, сроков и объемов государственных программ поддержки, спроса на новинки.

В целом, по прогнозам агентства, петербургский авторынок может увеличиться на 5−10%, позитивным результатом будет преодоление отметки в 150 000 проданных машин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по итогам 2017 года выросли на 11,9% и составили 1 595 737 штук, согласно данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Отдельно за декабрь рынок вырос на 14% или на 20 348 машин по сравнению с декабрем 2016 года, и составил 166 013 автомобилей.