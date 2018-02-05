Чебоксары, 5 февраля, 2018, 12:06 — ИА Регнум. В Чувашии расходы на реализацию стратегии социально-экономического развития республики до 2035 года планируется направить около 1,9 трлн рублей, из них основная доля придётся на республиканский бюджет и внебюджетные источники. Соответствующие расчёты приведены в проекте документа, который выставлен на общественное обсуждение, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект постановления чувашского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Проект разработан минэкономразвития Чувашии. Его создание «обусловлено необходимостью эффективного развития экономики Чувашии, укрепления конкурентных позиций региона в разрезе основных приоритетных направлений развития экономики, а также стабильного роста качества жизни населения», отмечается в пояснительной записке.

«Реализации стратегии будут способствовать привлечение инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций, направляемых в том числе на реализацию инвестиционных проектов, модернизацию и обновление производства», — отмечается в документе.

Финансирование мероприятий планируется производить за счёт привлеченных средств из федерального бюджета по приоритетным проектам и программам РФ, государственным программам России, федеральной адресной инвестиционной программе и иным мероприятиям, а также за счет средств, предусмотренных в рамках реализации государственных программ Чувашской Республики.

«Объем финансирования, необходимый для реализации стратегии в 2018—2035 годах, с учетом бюджетного прогноза Чувашской Республики составит 1863,8 млрд рублей, в том числе: федеральный бюджет — 79,6 млрд рублей; республиканский бюджет Чувашской Республики — 807,3 млрд рублей; бюджеты муниципальных районов и городских округов — 34 млрд рублей; внебюджетные средства — 942,9 млрд рублей», — приводятся расчёты в документе.

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Власти полагают, что реализация стратегических целей, позволит Чувашии к 2035 году стать «конкурентоспособным регионом» и республика «превратится в лучшее место для жизни, работы и отдыха». В частности, ожидается, что с 2020 года к 2035 году валовой региональный продукт на душу населения возрастёт с 272,4 тыс. рублей до 827,8 тыс. рублей, средняя зарплата — с 30 510 до 89 590 рублей, объём отгруженной продукции в промышленности — с 234,8 млрд до 552 млрд рублей, объём инвестиций в основной капитал — с 60,8 млрд до 266,1 млрд рублей, общая площадь жилья в расчёте на одного человека возрастёт с 27 до 33 кв. метров.