Выборг, Ленинградская область, 5 февраля, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Два человека погибли в дорожной аварии на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области утром 5 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Https://vk.com/spb_today Авария на трассе «Скандинавия» (скриншот группы «ДТП и ЧП")

ДТП произошло в 10:40 на 72 километре этой федеральной трассы, имеющей печальную славу у водителей.

«Произошло столкновение трех транспортных средств — грузовик и два легковых автомобиля, один из которых Mercedes. В результате ДТП в автомобиле Mercedes погибли два человека. Пол и возраст уточняются», — рассказали в дорожной полиции.

По факту случившегося проводится проверка.

Трасса «Скандинавия», ведущая от Петербурга к границе с Финляндией, известна весьма высокой аварийностью. Главной претензией к трассе является отсутствие разделения встречных потоков автотранспорта, зачастую приводящее к лобовым столкновениям.

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