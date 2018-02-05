Симферополь, 5 февраля, 2018, 11:40 — ИА Регнум. На Крымском мосту, который соединит полуостров с Краснодарским краем, начали возводить железнодорожные пролеты. Как уточнили ИА REGNUM в информационном центре «Крымский мост» 5 февраля, их обустроят над акваторией Керченского пролива на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала.

Most.life Строительство моста

В общей сложности длина отрезка превысил два километра. Всего на данном участке предстоит собрать и смонтировать 30 пролётов, которые устанавливаются над водой методом надвижки на морских опорах, расстояние между которыми не превышает 65 м. каждый пролёт — это сборная металлическая конструкция весом 580 тонн, включающая более 40 основных элементов.

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«Параллельно над морем протягиваются две ветки железнодорожных пролетов. Одна — для движения поездов в сторону Крыма, вторая — для встречного направления, в сторону Тамани. Каждую ветку толкают от двух до четырёх мощных домкратов с усилием от 500 до 1000 тонн», — уточнил заместитель гендиректора по производству на строительном участке Крымского моста Дмитрий Петухов.

Most.life Керченский мост

Железнодорожный мост «растёт» плавно, чтобы обеспечить комфортный и безопасный заход пассажирских и грузовых составов на арочный пролёт, под которым свободно проходят суда — это 35 метров над фарватером.

Добавим, что железнодорожный пролет Крымского моста — это сборная металлическая конструкция весом 580 тонн, включающая более 40 основных элементов.

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Как сообщало ИА REGNUM, железнодорожные подходы Керченского моста будут введены в эксплуатацию одновременно с железнодорожной частью Крымского моста, в 2019 году. Автодорожная часть сдается раньше, в декабре 2018 года.

Most.life Мост

В 2018 году работа по сооружению пролётов железной дороги развернется на всех морских участках. В целом над Керченским проливом между 64 опорами будет надвинуто более 6 км железнодорожных металлоконструкций.

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Напомним, в концу января 2018 года было готово более 180 из 307 железнодорожных опор, собрано более 39 тысяч из 160 тысяч тонн пролётных строений. Параллельно с работами в Керченском проливе ведется строительство железнодорожной инфраструктуры по обоим берегам Керченского пролива.