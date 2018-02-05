Ярославль, 5 февраля, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Мэр Ярославля призвал жителей принять участие в уборке дворов от снега и показал личный пример, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Владимира Слепцова Владимир Слепцов

На своей странице в Facebook мэр Ярославля Владимир Слепцов выложил видеоролик, где он с лопатой в руках убирает снег.

«Уважаемые ярославцы! Пока город в плену снежной стихии, давайте объединимся и вместе выйдем на борьбу с последствиями снегопада. Мы бросили все силы на уборку города в круглосуточном режиме. Не оставайтесь в стороне!» — призвал градоначальник.

Впрочем, ярославцы и так уже два дня самостоятельно откапывают свои автомобили из снега и расчищают внутридворовые проезды. Во Фрунзенском районе, например, жители самоорганизовались и сообща вышли на расчистку двора с лопатами.