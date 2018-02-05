Москва, 5 февраля, 2018, 11:41 — ИА Регнум. Уровень столичных пробок снизился до пяти баллов несмотря на погодные условия, сообщает 5 февраля пресс-служба департамент транспорта Москвы в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

«Несмотря на сложные погодные условия, по данным ЦОДД, уровень загруженности улично-дорожной сети снизился до 5 баллов», — говорится в сообщении.

Ранее в центре организации дорожного движения сообщали, что по состоянию на утро понедельника движение на московских дорогах сопровождалось шестибалльными пробками.

Для информирования автомобилистов о ситуации на автодорогах в Москве было установлено 14 дополнительных электронных табло.

При этом многокилометровые заторы на дорогах образовались в Санкт-Петербурге. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», ситуация на дорогах в утренние часты стала критической и достигла 9 баллов из 10 возможных.

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