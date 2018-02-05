Пхенчхан, Южная Корея, 5 февраля, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Чиновники Всемирного антидопингового агентства (WADA) сорвали первую тренировку женской сборной России по хоккею. Об этом 5 февраля сообщает Матч-ТВ.

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Допинг-офицеры забрали 16 спортсменок за два часа до начала тренировки. В итоге несколько хоккеисток не успели к началу тренировочного занятия и не смогли выйти на лёд. Полноценной тренировки не получилось.

«У сборной был тяжелый переезд, так как затянулась выдача багажа. Не успели на вечернюю тренировку. Занятие пришлось проводить в усеченном составе, так как половину сборной забрали допинг-офицеры, девчонки просто не успели вернуться к началу тренировки», — сказал главный тренер женской команды Алексей Чистяков.

Он также добавил, что хоккеистки настраиваются на соревнования, они готовились на протяжении последних двух сезонов.

По словам тренера, в сложившейся политической ситуации «хочется показать и доказать всем, что мы боеспособный коллектив».

Напомним, женский хоккейный турнир стартует на Олимпиаде 10 февраля. Российская команда в первом матче сыграет со сборной Канады, матч состоится 11 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отказала в участии в Играх 13 российским спортсменам, которые были оправданы решением Спортивного арбитражного суда (CAS) и с которых были сняты обвинения в употреблении допинга.

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