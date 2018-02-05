Ярославль, 5 февраля, 2018, 11:11 — ИА Регнум. В 2018 году бюджету Ярославля вновь придется оплачивать эксплуатацию и ремонт городской ливневой канализации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к мэрии города.

City-yaroslavl.ru Работа «РиОГС» в Ярославле

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году региональные власти приняли закон о передаче полномочий по водоснабжению и водоотведению на уровень области. В соответствии с этим законом в 2017 году муниципалитет Ярославля передал региону АО «Ярославльводоканал» и имущество ливневой канализации города. Обслуживало ливневую канализацию муниципальное казенное предприятие Ярославля «Ремонт и обслуживание гидросистем» (РиОГС). Платил за это бюджет Ярославля.

Поскольку решение о передаче имущества было принято, городские власти запланировали финансирование «РиОГСа» только на первый квартал 2018 года (12,8 млн). Планировалось, что дальше платить за него будет уже бюджет Ярославской области. Однако в департамент городского хозяйства мэрии пришло письмо, в котором говорится о том, что передача ливневой канализации приостановлена, и денег на нее в бюджете Ярославской области нет. В правительстве региона это объясняют тем, что срок передачи полномочий был перенесен на 1 января 2019 года.

Всего в год на обслуживание ливневой канализации Ярославля требуется минимум 45 млн рублей. Сейчас мэрия города готовит поправки в городской бюджет, который предусматривает эти расходы.

Получается, что прибыльный актив («Ярославльводоканал») региональные власти забрали у мэрии, а актив исключительно убыточный (ливневую канализацию и обслуживающий ее «РиОГС») оставили муниципалитету. Именно этого и опасались городские депутаты, когда принимали решение о передаче водоканала в 2017 году.

Заберет ли правительство региона городскую «ливневку» в 2019 году, пока неизвестно.