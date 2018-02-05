Южно-Сахалинск, 5 февраля, 2018, 11:38 — ИА Регнум. 11 февраля 1945 года в жемчужине черноморского побережья Ялте было заключено соглашение трёх великих держав — основательниц Организации Объединенных Наций (ООН) об условиях вступления Советского Союза в войну против Японии и об устройстве послевоенного мира на Дальнем Востоке. Среди этих условий — возвращение Советскому Союзу южной части Сахалина и всех прилегающих к ней островов, передача Советскому Союзу Курильских островов. Соглашение вошло в историю под говорящим названием — «Ялтинское». Десятилетия спустя ученые Русского географического общества на Сахалине в честь исторического события решили дать имя «Ялта» одному из безымянных Курильских островов. А безымянный мыс на Курилах в честь Победы над Японией решили назвать «Победным». Но в далекой Москве чиновники связи не увидели. И безымянные курильские объекты остаются безымянными, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич Курильские острова, Российская Федерация

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Вот уже год Сахалинское отделение Русского географического общества бьётся за присвоение имен безымянным курильским объектам. Предложения ученых по наименованиям утверждены и Минобороны РФ, и Минтрансом, Минприроды РФ, документы прошли общественные слушания, госэкспертизу. Но «споткнулись» о Минэкономразвития — замминистра Виктории Абрамченко не понравились предложенные названия.

Теперь пришел ответ из другого ведомства — Росреестра. И он опять озадачил ученых.

«В соответствии с п. 2 ст. 7 ФЗ №152ФЗ «О наименованиях географических объектов», наименования, даваемые географическим объектам, должны наиболее полно отражать наиболее характерные признаки географического объекта — местности, в которой расположен этот объект, особенности жизни и деятельности населения данной территории, состоять не более чем из трех слов, естественно вписывать в существующую систему географических наименований. Представленные Сахалинской областной думой названия — остров Ялта, мыс Победный, а также мыс Утренний и мыс Вечерний не отвечают п. 2 ст. 7 настоящего закона», — говорится в ответе Росреестра.

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«Утверждения Росреестра ничем не мотивированы! Названия «мыс Победный» и «остров Ялта» естественно вписываются в уже существующую систему географических названий и как нельзя полно отвечают жизни и деятельности Сахалина и Курил. Они вообще отражают историю этой территории. Чиновникам из Росреестра стоит взять в руки учебник истории и прочесть о «Ялтинском соглашении», чтобы понять — почему сегодняшняя Россия владеет Сахалином и Курилами», — возмущен председатель Сахалинского отделения Русского географического общества Сергей Пономарев.

После подписания акта о капитуляции Японии Президиум Верховного Совета СССР указом ввел в календарь страны День Победы над Японией — аналогично Дню Победы над Германией. Акт капитуляции Японии был подписан генерал-лейтенантом Кузьмой Деревянко. Его имя присвоено одному из Курильских островов. Имя Героя Советского Союза Алексея Гнечко, командовавшего Курильской десантной операцией в августе 1945-го, носит ещё один остров. Названия закреплены официальными правительственными документами. И ни у кого это не вызвало возражений.

Впрочем, нет, вызвало — у соседей японцев. Не это ли причина упорного нежелания некоторых московских чиновников давать имена безымянным курильским объектам? А вдруг опять соседи обидятся на то, что русские дают имена своим островам?

А духовная близость Сахалина и Ялты понятна любому, кто учил историю. Ведь не зря же после воссоединения Крыма с Россией столица региона — Южно-Сахалинск — стала побратимом города Ялты.

Та же непонятная история с названиями «мыс Утренний» и «мыс Вечерний» на острове Юрия. Они носят признаки географических объектов. Эта два парных, противоположных друг другу мысов — Утренний встречает солнце утром, Вечерний обращен на закат. На карте это видно наглядно.

Еще один малый остров ученые предложили назвать в честь трагически погибшего коллеги — сахалинского ученого, агронома Андрея Клитина. Клитин был не только ученым, но и альпинистом, он погиб при восхождении на гору Монблан во Франции в 2014 году. Клитин был известным сахалинским краеведом, человеком очень уважаемым. Но и присвоение острову его имени не понравилось московским чиновникам.

Ученые продолжают переписку с чиновниками, сдаваться не собираются.

«Наша цель — дать имена всем российским Курильским островам, мысам, скалам. На российских Курилах не должно остаться безымянных объектов. А героев и славных исторических событий в России и в Сахалинской области много — хватит на все острова», — сказал Сергей Пономарев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ученые Сахалинского отделения Русского географического общества еще в 2016 году обследовали курильский остров Уруп и его окрестности. В результате обследований ученые пришли к выводу, что часть географических объектов в данном районе не имеет названий. По мнению ученых, это неправильно. Исследователи провели огромную работу. Документация прошла публичные слушания, своё слово сказал региональный парламент. Документы согласовали Минобороны РФ, Минтранс РФ, Минприроды РФ, они прошли госэкспертизу. Но замминистра экономического развития РФ Виктория Абрамченко, продержав документы девять месяцев, ответила отказом. Теперь странные претензии к новым названиям курильских объектов предъявил Росреестр.