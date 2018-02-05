Тосно, Ленинградская область, 5 февраля, 2018, 10:53 — ИА Регнум. Пожар в производственном здании произошел утром 5 февраля на заводе «ТехноНиколь» в деревне Аннолово Тосненского района Ленинградской области. Возгорание повышенной сложности тушили 40 сотрудников пожарных.

47.mchs.gov.ru Пожарные на заводе в Ленобласти

На предприятии производятся строительные теплоизоляционные материалы.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Ленобласти, пожар начался в 08:05. Горел каркасно-металлический цех, обстановка и оборудование здания. Общая площадь горения составила 1500 кв. м.

К месту пожара были направлены силы и средства не только ГУ МЧС по Ленобласти, но и местного пожарно-спасательного гарнизона, служба пожаротушения, а также службы жизнеобеспечения и сотрудники полиции.

«Силы и средства на пожаре были сосредоточены в максимально-короткие сроки. По мере прибытия сил и средств производилось увеличение подачи огнетушащих веществ на тушение и защиту, — рассказал заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Ленинградской области Павел Стецун. — Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных подразделений пожар удалось локализовать к кротчайшие сроки и не допустить распространения пожара. Пострадавших в результате пожара нет».

Всего к ликвидации пожара привлекалось 40 человек и 17 единиц техники.

В 09:50 на месте ЧП ликвидировано открытое горение. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района выясняет причины пожара.