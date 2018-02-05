Ярославль, 5 февраля, 2018, 10:48 — ИА Регнум. В понедельник, 5 февраля, мэр Ярославля отменил традиционную утреннюю планерку и отправил всех на расчистку города от снега, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

City-yaroslavl.ru Город убирают в круглосуточном режиме

Сам Владимир Слепцов в 10 часов вместо привычной планерки лично отправился на улицы Ярославля — проверять ход уборочных работ. Как отмечают в мэрии города, с воскресенья градоначальник лично патрулирует все районы областного центра.

«Сегодня все силы направлены на то, чтобы в городе не образовался снежный коллапс. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. На улицы города выведено рекордное число техники и рабочих для уборки снега. Владимир Слепцов лично попросил руководителей промышленных предприятий выделить дополнительную технику на расчистку улиц», — сказано в официальном сообщении.

Особое внимание уделяется уборке снега на дорогах, тротуарах и других местах массового скопления пешеходов.

«На дороги вышла вся необходимая спецтехника. Сейчас задействовано порядка 350 единиц. Сотрудники спят по 2 часа в сутки, все работают на износ, понимая непростую ситуацию», — подчеркнул директор Ярославской областной дорожной службы Антон Заев.

Напомним, по информации от синоптиков высота свежевыпавшего снега в феврале составляет 43 см — это 126% от средней нормы.

Мэрия города Ярославля призывает всех автовладельцев не препятствовать уборке города и воспользоваться условиями проводимой акции «Снежный билет».