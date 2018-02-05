Калуга, 5 февраля, 2018, 10:43 — ИА Регнум. В Калужской области отмечен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как сообщили 5 февраля корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, всего по региону зарегистрировано 7693 случая ОРВИ и гриппа. Это на 23,8% или 1477 случаев больше, чем за прошедшую неделю.

(сс)GDJ ОРВИ

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Заболеваемость увеличилась во всех возрастных группах, наиболее значительно у школьников — на 34,5%.

В Калуге показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению превысил эпидемический порог на 13,5%. При этом болеют в основном дети, у взрослых заболеваемость ниже эпидпорога.

Всего по Калуге зарегистрировано 4617 случаев ОРВИ. Эти показатели выше уровня прошлой недели на 19,4%. Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах, наиболее значительно у школьников.

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Добавим, что ещё пять человек заболели гриппом. Из них четыре случая гриппа А и один случай гриппа В. Грипп А представлен сезонным штаммом А (H3N2).

За неделю с респираторными инфекциями в стационары медицинских организаций области было госпитализировано 96 больных, что на 12,9% больше, чем на предыдущей неделе (85 человек).

На сегодняшний день из-за всплеска простудных заболеваний в Калуге уроки отменены в 24 классах девяти средних образовательных учреждений. Также закрыта группа в детском саду «Родничок» города Жуков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области выполнен план по вакцинации от гриппа. Уже к ноябрю 2017 года в регионе было привито 359 тыс. детей и взрослых, что составляет 100% от регионального плана.