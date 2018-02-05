Ярославль, 5 февраля, 2018, 10:39 — ИА Регнум. В Ярославле машины скорой помощи перестали заезжать во дворы, поскольку снежные «горы» мешают проезду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в государственном учреждения здравоохранения Ярославской области «Станция скорой медицинской помощи».

Фото Ирины Косовой группы «Дороги Ярославля» в Facebook Застрявшая «Скорая помощь»

В воскресенье в Ярославле работало 40 машин скорой помощи и они выезжали на вызов 581 раз. Снегопад, обрушившийся на Ярославль, внес свои коррективы в работу скорой. Поскольку внутренние проезды не чищены и добраться до подъездов практически невозможно, бригада выгружается рядом с домом и дальше идет пешком.

«У нас вчера плотно застряли в снежном плену 6 автомобилей, пришлось их вытаскивать при помощи других машин. Скорая помощь перестала заезжать во дворы, поскольку туда ни заехать нельзя, ни выехать, а в Дзержинском районе сотрудники скорой помощи пешком на ближние вызовы добираются — так быстрее будет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM главный врач государственного учреждения здравоохранения Ярославской области «Станция скорой медицинской помощи» Андрей Живой.

Медики особенной помощи от властей города не просят, надеются лишь на хорошую работу коммунальных служб, которая позволит им добираться на вызовы быстрее.