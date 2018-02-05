Москва, 5 февраля, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил мэру Москвы Сергею Собянину из-за снегопада объявить в столице «парковочные каникулы», передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM В таком состоянии московские дороги после снегопада

По данным синоптиков, за последние двое суток на Москву обрушилось 44 мм осадков, или 122% месячной нормы. 3 и 4 февраля в городе были обновлены суточные рекорды по осадкам 1957 и 2013 годов. За минувшие сутки с московских улиц было вывезено свыше 1 млн кубометров снега.

«Прошу Вас дать поручение изучить успешную практику, применяемую в других странах в качестве вполне уместной компенсации автовладельцам за доставленные неудобства. К примеру, в Соединенных Штатах Америки в так называемые «снежные дни» публично объявляются «парковочные каникулы», в течение которых плата за парковку не взимается, если парковочное пространство не подготовлено для эксплуатации соответствующими муниципальными службами», — отмечается в письме мэру.

Также депутат обратил внимание градоначальника на качество уборки парковок. Так, за уборку улиц города отвечает департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы, а за парковочные места отвечает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«В результате один департамент не в полной мере выполняет свои обязанности по подготовке парковочных мест, другой в то же время исправно взимает плату за парковку и штрафы за ненадлежащую эксплуатацию парковочного пространства. Таким образом, налицо некачественное оказание услуги», — сказал Нилов.