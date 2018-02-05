Ярославль, 5 февраля, 2018, 10:22 — ИА Регнум. В Фонде содействия развитию Ярославля и Ярославской области сменился председатель правления — на место Владимира Голова приходит Александр Сизов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Областная дума Александр Сизов

Мэрия Ярославля внесла в муниципалитет Ярославля постановление, согласно которому из состава правления Фонда исключается депутат Алексей Таганов. Вместе с тем в состав правления предлагается включить Александра Сизова и утвердить его председателем правления Фонда.

Напомним, Фонд содействию развития Ярославля создан с целью «привлечение внебюджетных средств на финансирование социально значимых проектов».

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM сам Владимир Голов, он покинул пост председателя фонда еще в ноябре прошлого года.

«Возраст, тяжело, да и здоровье стало подводить…», — сказал он.

Владимир Голов — человек, который пользуется в Ярославле большим авторитетом, с огромным опытом работы в органах власти. Он был заместителем председателя горисполкома, заместителем мэра по градостроительной политике, первым заместителем мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, занимал пост председателя муниципалитета Ярославля четвертого и пятого созывов.

Александр Сизов тоже имеет серьезный послужной список. — являлся депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ третьего и четвёртого созывов (1999 — 2007), 2 марта 2008 года был избран депутатом Ярославской областной Думы по одномандатному избирательному округу № 6. В 2013 году назначен советником губернатора Ярославской области по взаимодействию с политическими партиями и общественными организациями.

В настоящее время Александр Сизов является председателем Ярославской общественной организации содействию воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола — мое Отечество».