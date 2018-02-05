Калуга, 5 февраля, 2018, 10:14 — ИА Регнум. В Калуге возбуждено уголовное дело в отношении женщины, мошенническим образом потратившей материнский капитал. Об этом 5 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник областного прокурора Искрина Басулина.

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По данным ведомства, в 2014 году жительница Калуги уведомила региональное управление Пенсионного фонда РФ о намерении распорядится средствами маткапитала, выданного ей в связи с рождением второго ребенка, на покупку квартиры. Почти 430 тыс. рублей были ей перечислены УПФР в городе Калуге.

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Между тем, оказалось, что жильё приобретено в нарушениями закона. Квартира не была оформлена заявительницей в общую собственность супруга и детей с определением размера долей по соглашению. Фактически жилое помещение для проживания не использовалось, семья там не проживала. Затем жилое помещение было продано за 10 тыс. рублей.

«Злоумышленница искусственно завысила стоимость приобретаемой квартиры в целях получения материальной выгоды за счёт средств материнского капитала, доля которого по условиям договора с покупателем составляла 100% стоимости квартиры», — уточнили в прокуратуре.

На основании прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года преступную группу похитившую более 5,5 млн рублей средств материнского капитала осудили в Великом Новгороде. Всего в банде было 10 человек, которые совершили 48 фиктивных следок.