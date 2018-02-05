Актюбинск (Актобе), Казахстан, 5 февраля, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Первый центр духовно-нравственного воспитания откроют в Казахстане, сообщает 5 февраля «Zakon.kz».

Ken and Nyetta Астана. Казахстан

Согласно сообщению, строительство центра проходит в Актюбинске в рамках программы «Рухани жаңғыру». Центр духовно-нравственного воспитания будет ориентирован на знакомство посетителей с подвигами женщин Казахстана, с их жизнью и возможностями.

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В центре планируется открыть кабинеты психологической разгрузки, кружки прикладного искусства, общего развития и другие. Также в центре будут вестись занятия по музыке, дизайну, стилистике. В итоге, считают авторы проекта, центр должен усилить позиции женщин в Казахстане с учетом традиций и обычаев казахского народа.

Строительство центра предположительно будет окончено до 1 июня 2018 года.

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Напомним, ранее в республике министр образования и науки Ерлан Сагадиев предложил упразднить отчеты, которые вынуждены сдавать учителя и педагоги. Сагадиев уверен, что большинство информации уже содержится в национальной образовательной базе данных, а такие комиссии, как комиссии по делам женщин, молодежи, по борьбе с коррупцией должны перестать требовать с учителей отчеты.