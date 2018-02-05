Вашингтон, 5 февраля, 2018, 09:39 — ИА Регнум. ФБР не стало раскрывать факт причастности Демократической партии к составлению досье на кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа во время обращения в суд за правом вести слежку за одним из советников предвыборного штаба Трампа, заявил 4 февраля член палаты представителей США Трей Гоуди, сообщает The Washington Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон и Дональд Трамп

Гоуди, занимающийся от республиканцев расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года, подчеркнул, что судьи не стали бы давать добро на проведение слежки за Картером Пейджем, если бы не материалы из досье Кристофера Стила — бывшего сотрудника британской разведки.

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«Они [ФБР] могли бы просто сказать, что это были Национальный комитет Демократической партии и Хиллари Клинтон. В этом не было какой-либо трудности», — подчеркнул он.

По словам Гоуди, эта информация никоим образом не повлияет на проведение расследования специального прокурора Роберта Мюллера о предполагаемых связях президента Трампа с Россией, которая также якобы вмешалась в выборы 2016 года.

Напомним, после победы Трампа в гонке за пост главы Белого дома в январе 2017 года в издании Buzzfeed появилось так называемое досье на главу государства. Его составителем стал Кристофер Стил, получивший данные, в том числе компрометирующие, на Трампа, по его словам, от российских спецслужб.

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Это досье стало частью расследования Мюллера, пытающегося установить связи между Трампом и официальными лицами России, а также факт ее вмешательства в выборы главы государства в 2016 году. Позднее стало известно, что одним из источников финансирования досье Стила стали Национальный комитет Демократической партии, якобы взломанный российскими хакерами, а также бывшая первая леди Хиллари Клинтон — основной соперник Трампа на выборах. Подобное заявление американского конгрессмена делается на фоне публикации собственного досье республиканцев — так называемого Меморандума Нунеса.