Калуга, 5 февраля, 2018, 09:32 — ИА Регнум. В результате небывало снегопада в ночь на 5 февраля сразу несколько районов Калужском области остались без света. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области.

Фото пресс-службы филиала Калугаэнерго Ремонтно-восстановительные работы калужских энергетиков

Под отключения попали Думиничский, Перемышльский и Жиздринский районы. Ранее также был обесточен ряд населенных пунктов Медынского района. Аварийно-восстановительные работы на повреждённых электросетях ещё продолжаются. По данным филиала «Калугаэнерго», восстановлена работоспособность высоковольтных линий 10 кВ в Боровском, Жуковском и Малоярославецком районах. Энергетики параллельно проводят работы в сети 0,4 кВ по индивидуальным заявкам потребителей.

Напомним, мощнейших снежный циклон «вторгся» на территорию региона 3 февраля и оставил без электроэнергии порядка 5,7 тыс. человек в 74 населённых пунктах Калужской области. Отключения электроэнергии спровоцировали обильные осадки в виде мокрого снега, налипание снежных масс на проводах и деревьях.

Для повышения оперативности проведения аварийно-восстановительных работ, обходов и осмотров высоковольтных линий, вспомогательных работ по расчистке подъездов к электросетевым объектам от снега и завалов было задействовано 124 бригады: 96 бригад филиала «Калугаэнерго», 13 бригад подрядных организаций, 10 — из лесхозов, 2 — от ФСК ЕЭС, 3 — от филиала «Орелэнерго». Кроме того, содействие энергетикам оказывали подразделения МЧС, коммунальные службы.