Мадрид, 5 февраля, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Астрономы из Испании обнаружили во Млечном Пути звезду, которая может оказаться одной из самых старых в галактике. Об этом сообщается в журнале The Astrophysical Journal Letters.

skeeze Млечный путь

Звезда получила название J0815 + 4729 и находится на расстоянии 7500 световых лет от рассеянной области звёздной пыли — гало Млечного Пути. Учёные считают, что она могла образоваться спустя 300 млн лет после Большого взрыва.

Небесный объект содержит минимальное количество железа и кальция. Кроме того, в нём обнаружена высокая концентрация углерода, что указывает на древность открытого светила.

Отмечается, что открытие было сделано с помощью большого телескопа, расположенного на Канарских островах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные зафиксировали самый мощный в истории наблюдений взрыв звезды. Вспышку зафиксировали в центре галактики, удалённой от Земли на 2,6 млрд световых лет.

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