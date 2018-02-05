Донецк, 5 февраля, 2018, 09:24 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 4 февраля ВСУ обстреляли 17 раз Донецкую Народную Республику (ДНР), сообщает пресс-служба вооруженных сил ДНР.

ИА Красная Весна Воронка. Град. Донецк

Согласно сообщению, от огня украинских силовиков пострадало семь населенных пунктов ДНР. При этом ВСУ использовался минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие. Информации об обстрелах в Луганской народной республике (ЛНР) не поступало.

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Также, со слов украинской стороны, за одни сутки боевые позиции ВСУ были пятикратно подвергнуты обстрелам. При этом двое солдат Украины были ранены, еще один — травмирован.

Напомним, 23 декабря 2017 года стороны конфликта в Донбассе подписали соглашение о заключении бессрочного перемирия. Несмотря на это, Киев продолжает обстреливать населенные пункты республик.

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Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Донбассе продолжается с 2014 года. За прошедшие четыре года Украина ежедневно обстреливает ДНР и ЛНР из орудий различного калибра, в том числе из минометов и артиллерии.