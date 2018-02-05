Пермь, 5 февраля, 2018, 09:10 — ИА Регнум. В Пермском крае прошедшая неделя (с 29 января по 4 февраля) отметилась чередой скандалов. В соцсетях пользователи заявили о вопиющем отношении к воспитанникам. В одном случае фактом занялись следственные органы. Возмутительное отношение к персональным данным пациентов отмечено в Кочевской районной больнице, где вместо туалетной бумаги использовали листы из медицинских карт. 30 января арбитражный суд Пермского края признал негосударственный пенсионный фонд «Стратегия» банкротом. Об этих и других происшествиях, достойных внимания, в обзоре ИА REGNUM.

_Alicja_ СМИ. Газета

Медкарты как туалетная бумага

Среди недели предан огласке вопиющий факт использования не по назначению медицинских карт пациентов Кочевской районной больницы. Уполномоченный по правам человека по Пермскому краю Павел Миков заявил, что во время визита в район 31 января выявил факт, когда в туалете лечебного учреждения вместо туалетной бумаги использовались листы медицинских карт.

«И совсем вопиющий факт, выявленный мной в больнице, — в туалете общего пользования для пациентов вместо туалетной бумаги лежала пачка медицинских документов, содержащих персональные данные пациентов! Тут же позвонил министру здравоохранения края Дмитрию Матвееву для незамедлительного направления в Кочевскую ЦРБ сотрудников для проверки и принятия мер к устранению выявленных нарушений. Ситуацию взял на контроль. В феврале планирую выехать вновь в ЦРБ Кочево», — подчеркнул омбудсмен.

«С 20 рублями в ладошке и со слезами»

Соцсети эмоционально отреагировали на сообщение одного из пользователей о том, что 31 января в Пермском районе кондуктор автобуса выгнала из салона на мороз школьника. Причиной стало отсутствие денег на билет. Вечером в автобус зашла группа детей. Один из мальчиков признался, что забыл дома деньги на проезд (20 рублей). Однако кондуктор на следующей остановке потребовала покинуть салон. Одна из женщин, которая выложила информацию в сети и оказалась очевидцем этой истории, достала из сумки деньги и дала ребёнку:

«Я стучала по окну и махала руками и, извините меня, я ни за что не поверю, что водитель не видел это в зеркало! Так и не остановился, и уехал, а ребёнок остался стоять на остановке с 20 рублями в ладошке и со слезами на глазах», — отметила женщина.

Позже случай прокомментировала мать школьника. По её словам, её сына безосновательно обвинили в том, что он якобы регулярно ездит бесплатно. В тот злополучный день мальчик забыл деньги только на обратную поездку.

Между тем пользователи, обсуждая тему, отметили, что на маршруте «Горный» (Ферма) — «Комсомольская площадь» водители и кондукторы периодически ведут себя неоднозначно, например, могут проехать мимо остановки, на которой люди ждут транспорт.

Вооружённая школьница

В Березниках в школе № 28 шестиклассница, вооружившись в столовой ножом, начала размахивать холодным оружием перед одноклассниками. На ситуацию оперативно отреагировал охранник, мужчина отнял нож у девочки. Информация мгновенно просочилась за пределы школы. В школу были вызваны полиция и скорая помощь. В соцсетях тут же посыпались тревожные сообщения и вопросы.

В минобре Пермского края жителей успокоили — пострадавших нет. Девочке же, с согласия матери, оказывается психологическая помощь. Выяснилось, что проблемы с психикой у ребёнка начались несколько лет назад, после развода родителей. Мать утверждает, что била тревогу и обращалась в разные инстанции по поводу повышенной агрессии дочери, но ей не верили.

Между тем регион ещё не отошёл от шока, в который впал после вооружённого нападения в школе № 127 Перми. Напомним, что 15 января двое подростков напали на учителя и учеников четвёртого класса. Ранения получили девять младшеклассников и педагог. Старшекласснику и бывшему ученику этой же школы предъявлено обвинение в покушении на убийство. Оба подростка арестованы.

Ранее читайте: Новая угроза? В школе Прикамья шестиклассница размахивала ножом

Под присмотром чуть не остался без пальцев

В Кировском районе Перми в одном из детских садов трёхлетний мальчик под присмотром воспитателя на прогулке отморозил пальцы на руке. В травмпункте диагностировали первую степень отморожения и сообщили об угрозе перехода во вторую степень.

Отец мальчика в соцсети сообщил, что на прогулке, как выяснилось, сын потерял варежку. Воспитатель принялась её искать. При этом мальчик с обнажённой рукой продолжал оставаться на морозе. Свои действия педагог объяснила тем, что не могла завести ребёнка в помещение, потому что там мальчик был бы без присмотра. Между тем, малыш плакал и жаловался на боль. В настоящее время по данному факту следственные органы проводят проверку.

Объявлен банкротом

Арбитражный суд Пермского края 30 января признал банкротом АО «Негосударственный пенсионный фонд «Стратегия». С заявлением о признании фонда несостоятельным обратилось «Агентство по страхованию вкладов». Требования кредиторов составляют 5,5 млрд рублей.

Напомним, в 2016 году Банк России аннулировал лицензию НПФ «Стратегия» из-за нарушения требований закона «О негосударственных пенсионных фондах», а также других требований, предусмотренные федеральными законами. От действий НПФ пострадали более 70 тыс. вкладчиков.

В отношении бывшего руководителя негосударственного пенсионного фонда расследуется уголовное дело. Он обвинялся в присвоении и растрате 220 миллионов рублей, легализации незаконно приобретённого имущества на общую сумму более 150 миллионов рублей и предоставления недостоверных сведений в налоговую службу.

Изоляция или покушение?

В соцсети Любовь К., работающая воспитателем в одном из детских садов Перми, заявила, что её ребёнка похитили. В похищении она обвинила руководство дошкольного образовательного учреждения. Женщина несколько часов пыталась выяснить, где её сын. Когда же его местонахождение было установлено, то мать увидела напуганного ребёнка. Малышу отказали даже в обеде.

Заведующая настаивала, чтобы ребёнок быстро покинул детский сад. Причиной стало отсутствие справки от фтизиатра. Однако, как утверждает, мать, мальчик прошёл альтернативный вид диагностики на туберкулёз. Женщина также обратила внимание на то, что действия руководства могут быть связаны с тем, что она проявляла активно интерес к начислению заработной платы и стимулирующих выплат.