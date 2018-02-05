Миннеаполис, США, 5 февраля, 2018, 09:17 — ИА Регнум. В США все больше подростков начинает разделять идею о том, что существует больше полов, чем только мальчик и девочка, сообщает 5 февраля Associated Press.

Эдвард Мунк. Крик. 1893

Исследование, проведенное среди старшеклассников, показало, что около 3% опрошенных считает свой пол не соответствующим реальности.

«Разнообразные гендерные идентичности более распространены, чем считалось прежде», — заявил один из преподавателей университета Миннесоты, специализирующийся на гендерной проблематике.

Участниками масштабного социологического исследования в американском штате Миннесота стала почти 81 тыс. старшеклассников. Исследование было проведено в 2016 году.

Порядка 2200 человек признаны трансгендерами. По данным опроса выявлен факт того, что данные подростки страдают от проблем со здоровьем, кроме того у них есть и психологические проблемы.

Сторонники теории гендера считают, что эти проблемы связаны с периодическим унижением со стороны сверстников. Однако, как считают эксперты, нельзя исключать и того факта, что их психологические проблемы первичны: именно они повлияли на то, что дети причислили себя к другому полу.