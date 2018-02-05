Ярославль, 5 февраля, 2018, 08:58 — ИА Регнум. В Ярославле из-за сильного снегопада, который длится вторые сутки, объявлено свободное посещение школы. Об этом сообщает официальный сайт департамента образования мэрии Ярославля.

Снегопад в Ярославле

«В связи с большим количеством выпавших осадков департамент образования информирует, что 5 февраля посещение образовательных учреждений по усмотрению родителей», — говорится в сообщении департамента.

Впрочем, многие ярославцы жаловались на то, что сообщения департамента не видели и детей в школу все-таки привели. Мэрия Ярославля 5 февраля ввела «снежный билет» — бесплатный проезд на общественном транспорте для автомобилистов (при предъявлении документов). Однако это не избавило город от утренних заторов. Общественный транспорт и маршрутные такси не справлялись с потоком пассажиров, на остановках скапливалось большое количество людей, многие шли на работу пешком.

Как сообщает сайт ГУ МЧС по Ярославской области, 5−6 февраля снег продолжится, сохранится вероятность метели при усилении ветра порывами 7−15 м/с. При этом морозы будут усиливаться ночью до — 13,-19, днем до — 8,-13 градусов.