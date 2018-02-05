Астана, 5 февраля, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил значимость российского влияния на урегулирование военного конфликта в Сирии в ходе телефонного разговора 3 февраля с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Kremlin.ru Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев

Согласно сообщению, на повестке дня были вопросы разрешения сирийского конфликта, развитие взаимного сотрудничества между Казахстаном и Россией и более глубокая интеграция стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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Напомним, 2 февраля в Алма-Ате прошел форум «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации» для стран ЕАЭС. Стороны обсуждали вопросы усиления взаимодействия между странами в связи с «цифровизацией» экономики в будущем.

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Так, глав правительства России Дмитрий Медведев заявил, что страны должны внимательно изучать технологию блокчейна. При этом он подчеркнул, что ответа на вопрос, что собой представляют криптовалюты, по-прежнему нет.

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев также добавил, что в ЕАЭС должна быть создана единая биржа труда и единые квалификационные требования к работникам.