Абакан, 5 февраля, 2018, 08:38 — ИА Регнум. В январе 2018 года обновлённое правительство Хакасии покинул министр спорта Сергей Головкин. А теперь, по сообщениям местных массмедиа, в отставку готовится уйти министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Попов.

R-19.ru Власти Хакасии

В минтрансе Хакасии эту информацию ИА REGNUM не подтвердили. Однако там подчеркнули, что Попов находится в отпуске:

«Да, Александр Попов находится в отпуске с 1 февраля на две недели. Исполняет обязанности министра на время отпуска Александра Попова первый заместитель министра Иван Белоус».

Между тем, как сообщает 19rus.info, Попов всё-таки написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Источник хакасского информационного портала при этом заявил, что «дела в министерстве уже принимает Олег Тропин», который до этого был первым заместителем министра природных ресурсов и экологии.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле 2017 года глава Хакасии Виктор Зимин сделал резонансное заявление об отставке республиканского правительства.

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«Эффективно решать стоящие пред нами задачи, а не отсиживаться в стороне, пережидая, чем все это закончится. Времена не т. е. Будем строить новые, конструктивные формы взаимодействия, а не раскачивать лодку, в которой мы находимся. Ведь хорошо плавают далеко не все», — прокомментировал тогда Виктор Зимин, добавив, что это решение было очень непростым. В республиканском правительстве уточнили, что такое решение Зимин принял по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся 19 апреля.

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В результате этого «апгрейда» часть команды Зимина свои должности сохранила, но появились в регионе и новые руководители. В том числе в июне 2017 года на должность министра спорта глава Хакасии назначили Сергей Головкина. До этого, с марта 2017 года, Головкин занимал должность первого заместителя министра спорта республики.

В отставку он ушёл в январе 2018 года. Уточнялось, что он написал заявление об отставке по собственному желанию. Вскоре стало известно, что и. о. министра спорта Хакасии стал Виктор Струков. С февраля 2017 года он был исполняющим обязанности министра спорта Хакасии. С июня 2017 года по январь 2018 работал в администрации главы Хакасии.

Что касается Александра Попова, Зимин объявил о его назначении на пост министра транспорта Хакасии в июне 2017 года во время рабочей встречи в аэропорту «Абакан». До этого Попов был директором аэропорта.

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