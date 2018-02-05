Москва, 5 февраля, 2018, 08:37 — ИА Регнум. Пожарные эвакуировали 15 человек при ликвидации возгорания в жилом доме на юге столицы. Об этом сообщает 5 февраля пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

По сведениям спасателей, пожар произошёл в квартире второго этажа, жители которой покинули помещение самостоятельно. Однако жителям квартир, расположенных выше, потребовалась при эвакуации помощь пожарных.

«Принятыми оперативными мерами в 04 часа 47 минут пожар был ликвидирован на площади 50 кв. м. С вышележащих этажей было спасено 15 человек, среди них 3 детей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что в результате происшествия пострадавших не обнаружено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 февраля на юго-востоке Москвы в жилом шестнадцатиэтажном доме вспыхнул пожар. ЧП произошло на ул. Маршала Голованова, д. 16. По данным спасателей, в результате инцидента никто не пострадал.

Также отметим, что 3 февраля произошел пожар и в московском клиническом научно-практическом центре имени А. С. Логинова, расположенном на востоке столицы.

Сообщалось, что возгорание произошло в кабель-канале между третьим и четвертым этажами здания.