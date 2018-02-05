Анкара, 5 февраля, 2018, 08:30 — ИА Регнум. Страну — поставщика оружия, из которого был подбит танк в сирийском Африне, установят турецкие военные, заявил 4 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

Подбитый танк

«Мы расследуем обстоятельства гибели пяти наших военнослужащих, выясняем, оружием какой страны был подбит танк», — сказал турецкий лидер.

По его словам, после разговора с главой Генерального штаба Турции появились предположения о том, какое именно оружие использовалось. Эрдоган сослался на необходимость проведения расследования и получения точных результатов, поэтому не стал называть поставщика.

«Независимо от того, какая страна передала террористам это оружие, — она действует с ними заодно», — пояснил президент Турции.

Днем ранее генштаб Турции сообщил о том, что в Африне уничтожен турецкий танк, в результате чего пятеро членов экипажа погибли.

С 20 января Анкара осуществляет на территории Сирии операцию «Оливковая ветвь». Она направлена против формирований курдов и осуществляется во взаимодействии с боевиками «Сирийской свободной армии».

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