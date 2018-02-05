Москва, 5 февраля, 2018, 08:22 — ИА Регнум. Новая номинация появится на XVI Международном конкурсе имени П. И. Чайковского в 2019 году, об этом сообщила 4 февраля на совещании оргкомитета конкурса заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

Николай Кузнецов. Петр Ильич Чайковский. 1906

Помимо традиционных номинаций: фортепиано, скрипка, виолончель, женский и мужской вокал, добавляется и номинация духовые инструменты.

«Самым главным новшеством, таким совершенно пионерским, будет то, что вводятся конкурсы по двум номинациям: духовые деревянные и духовые медные инструменты. Это новация, она сегодня очень важна для музыкального мира, для развития исполнительского искусства», — цитирует государственного деятеля ТАСС.

Главной задачей сейчас является тщательная подготовка к проведению мероприятия.

Организаторы считают, что международный конкурс дает возможность показать себя новым дарованиям со всего мира. Поэтому появление дополнительной номинации поможет и исполнителям духовых инструментов продемонстрировать виртуозную игру.

Конкурсная программа назначена на июнь 2019 года, более точная информация пока не определена.

Отметим, Международный конкурс имени П. И. Чайковского проходит каждые четыре года начиная с 1958 года. Финал конкурса академических музыкантов проходит в стенах Большого зала консерватории. Лауреатами прошедшего конкурса в 2015 году стали исполнители из России, Румынии, Монголии, Тайваня, США, Франции.