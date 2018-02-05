Санкт-Петербург, 5 февраля, 2018, 08:19 — ИА Регнум. Корвет проекта 20 385 «Гремящий» может быть передан в 2018 году ВМФ России. Об этом сообщил генеральный директор судостроительного завода «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Игорь Пономарев в интервью РИА Новости.

Tungsten Малый сторожевой корабль проекта 20380 (по иностранной классификации — корвет)

«Гремящий» по плану мы должны сдать в этом году, — сказал он. — Сейчас закрываем построечные удостоверения».

По его словам, в настоящее время на корвете, который был спущен на воду 30 июня 2017 года, идет подключение электрических схем, монтаж оборудования, окрасочные и изоляционные работы.

Напомним, модернизированный проект 20 385 корвета нового поколения разработан ЦМКБ «Алмаз». Корабль предназначен для обнаружения и уничтожения надводных вражеских судов или подводных лодок, организации высадки десанта, охраны прибрежной зоны, сопровождения других кораблей.

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