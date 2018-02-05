Сан-Хосе, 5 февраля, 2018, 08:16 — ИА Регнум. На президентских выборах в Коста-Рике кандидат от партии «Национальное возрождение» Фабрисио Альварадо сохраняет лидерство после обработки 68,3% бюллетеней. Об этом сообщает газета The Tico Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По информации издания, Фабрисио Альварадо набрал 25,2% голосов избирателей, в настоящее время на втором месте находится кандидат от правящей партии «Гражданское действие» Карлос Альварадо с результатом в 21,1%, на третьем — представитель партии «Национальное освобождение» Антонио Альварес Десанти с 19%.

По сведениям Верховного избирательного трибунала Коста-Рики, в том случае, если ни один из кандидатов на кресло президента не получит 40% голосов избирателей, необходимых для победы, то 1 апреля 2018 пройдет второй тур выборов. В нем примут участие два кандидата, за которых в первом туре проголосовало большее число граждан.

Напомним, всего на пост президента Коста-Рики претендовали 13 кандидатов. В голосовании приняли участие более 60,7% граждан латиноамериканского государства.

Следует также отметить, певец и телеведущий консервативно-христианских взглядов Фабрисио Альварадо захватил лидерство на президентских выборах в Коста-Рике после того, как высказал резкие возражения против легализации в стране гомосексуальных браков.