Москва, 5 февраля, 2018, 07:58 — ИА Регнум. В Москве установлены дополнительные информационные экраны для информирования автомобилистов о ситуации на автодорогах столицы, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Где-то снегоуборочная техника просто стоит

С начала 2018 года заработали 14 дополнительных мониторов. Они установлены на дорогах Северного административного округа, на МКАД и в Зеленограде.

Всего в столице установлено 177 электронных табло. Они информируют автомобилистов о перекрытиях, ограничениях и работе камер фотовидеофиксации.

Кроме того, на табло высвечивается расчетное время в пути до ближайших точек (например, до МКАД или Третьего транспортного кольца), угнанных автомобилях, а также о погодных условиях.

По словам замруководителя ГКУ «ЦОДД» Дмитрия Горшкова, информационные электронные табло позволяют участникам дорожного движения выбирать оптимальный маршрут и быстро ориентироваться в текущей ситуации на дорогах.

Стоит отметить, что в настоящее время в Москве также работают более 2 тыс. камер телеобзора. Они следят за пробками и происшествиями на дорогах и улицах столицы.

Контролируют трафик на дорогах, позволяют отрегулировать светофоры более 3,7 тыс. детекторов. Следят за соблюдением правил дорожного движения около 2 тыс. комплексов фотовидеофиксации.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Москву обрушились мощнейшие снегопады. Нег не прекращает идти третьи сутки (со 2 по 5 февраля). Для борьбы со снегопадом на улицы направлено более 15,5 тыс. различной снегоуборочной техники.

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