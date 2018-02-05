Киев, 5 февраля, 2018, 07:42 — ИА Регнум. В 2017 году Национальный банк Украины (НБУ) передавал правоохранительным органам информацию о клиентах 41 банка, сообщают 5 февраля украинские «Вести».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Согласно сообщению, НБУ в 2017 году отправлял правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов банков. Всего регулятор выявил 41 финансовое учреждение, клиенты которых совершали подобные подозрительные операции.

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Помимо этого, правоохранители получили от НБУ информацию о трех крупных финансовых операциях на суммы более $7 млн, $28 млн и $8,7 млн. Отмечается, что детективы национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) только дважды получали информацию от НБУ в 2017 году.

Также украинский финансовый регулятор предупреждал Нацполицию Украины об открытии счетов за рубежом для экспорта банковских металлов и о проведении валютных операций с ценными бумагами без лицензии.

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В НБУ отметили, что в 2017 году регулятор на 25% увеличил частоту предоставления информации полиции.

Напомним, Нацбанк Украины неоднократно обвиняли в коррупции, особенно во время правления в НБУ Валерии Гонтаревой. Так, ранее глава НАБУ Артем Сытник заявлял, что руководители НБУ могут быть причастны к растрате бюджетных средств.