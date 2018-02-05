Москва, 5 февраля, 2018, 07:43 — ИА Регнум. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов передал президенту России Владимиру Путину список предпринимателей, скрывающихся от российского правосудия в Великобритании и желающих вернуться на Родину. Об этом Титов написал на своей странице в Facebook.

Томас Кутюр. Беглец

«Передал президенту России Владимиру Путину список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но сейчас скрывающихся от российского правосудия в Великобритании», — написал Титов.

По его словам, в списке более десяти фамилий, а обращения продолжают поступать. При этом история у всех беглых бизнесменов примерно одинаковая — они успели уехать из России до момента заключения их в СИЗО.

«Некоторые уже 20 лет живут вне России, и даже Интерпол уже исключил их из розыска, а на Родине дело продолжает висеть», — добавил он.

Титов уверен, что судебные дела этих людей необходимо пересмотреть. Кроме того, бизнес-омбудсмен будет ходатайствовать об исключении из списков Интерпола российских предпринимателей, вина которых кажется не доказанной.

Напомним, ранее в МВД Великобритании заявили, что проживающие в стране владельцы крупных активов должны будут объяснить их происхождение. Если этого не будет сделано, на их собственность может быть наложен арест.

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