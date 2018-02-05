Иркутск, 5 февраля, 2018, 07:32 — ИА Регнум. Появление сайта «Байкальское сафари», на котором москвичам за 150 тысяч предлагали поохотиться на байкальских тюленей (нерп), можно считать знаковым событием, а не очередной изощрённой выходкой браконьеров. Пример тому — предложение Росрыболовства возобновить промысловую добычу нерпы.

Цитата с сайта baikal-safari.com, закрытого прокуратурой Торговля охотой на байкальских тюленей. Демонстрационный охотничий тур

Цитата с сайта baikal-safari.com, закрытого прокуратурой Торговля охотой на байкальских тюленей. Демонстрационный охотничий тур

«В связи с запретом на рыболовство есть проблема с занятостью людей, это в первую очередь касается Бурятии. Мы предлагаем рассмотреть вопрос байкальской нерпы, наша наука показывает достаточно большой рост численности этого вида, и это подтверждается данными академической науки. Поэтому предлагаю совместно с минприроды внесение изменений в правила рыболовства и открытие промысла. Это поможет создать рабочие места, и есть ряд других моментов, которые будут положительными в этом отношении. Для возобновления промысловой добычи требуется положительное решение государственной экологической экспертизы. Необходимые материалы для ее прохождения уже готовятся», — заявил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, слова которого цитирует www.irk.ru.

Напомним, байкальскую нерпу считают одним из млекопитающих, наиболее близких по интеллекту к человеку, а убивают, как правило, молодых особей, потому что их мясо не так сильно пахнет рыбой. Так называемая охота представляет собой невероятно кровавое и мерзкое зрелище. К примеру, во время сетевого промысла на льду в подавляющем большинстве случаев бельки (так называют детёнышей нерпы) достаются охотнику живыми. Они не пугливы, напротив, нередко сами льнут к человеку, принимая его за мать. А охотник подходит к малышу с молотом и бьёт его по голове.

Цитата с сайта baikal-safari.com, закрытого прокуратурой Торговля охотой на байкальских тюленей. Программа демонстрационного охотничьего тура

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Убийство тюленей на Байкале запретили с 1980 года, когда их популяция сильно уменьшилась из-за массового истребления. Сейчас исключение в законодательстве сделано только для учёных (для исследований) и представителей коренных народностей Севера (в основном — эвенкам). Но в последние годы местные «эксперты» стали заявлять, что популяция нерп чрезмерно выросла. Поэтому охота на неё и деликатесы из тюленьего мяса могут привлечь зимой туристов на Байкал.

Да и Росрыболовство в 2015 году уже предпринимало попытку легализовать тюлений охотничий промысел. Правда — безуспешно: 76 тысяч человек подписались под петицией о несогласии. А в ноябре 2017 года с инициативой добычи нерпы выступили Байкальский филиал «Госрыбцентра» и некие эксперты, «забыв», что Байкал — саморегулирующаяся система и что на протяжении 25 миллионов лет нерпа сама справлялась со своей численностью.

К примеру, старший научный сотрудник Института геохимии СО РАН Михаил Пастухов в телеэфире ГТРК «Иркутск» 4 января 2018 года «ответственно» заявлял, что если добыча нерпы будет составлять около 6 тысяч голов ежегодно, то её можно добывать бессрочно, так как популяция будет находиться в оптимальном состоянии. Непонятно, как такое может озвучивать химик, а не биолог, тем более что подсчёт реального количества особей не проводился.

«Побудительной причиной поборников промысловой добычи нерпы служит зарегистрированный в 2016 году случай обнаружения на берегу озера около 140 погибших особей. После этого и стали заявлять, мол, чтобы избежать подобных случаев, необходимо открыть промысловую охоту на нерпу, снизив её численность», — напомнил кандидат биологических наук Евгений Баранов, много лет изучающий тюленей на Байкале.

Он также утверждает, что мнение о чрезмерном возрастании количества нерп, в последнее время распространившееся среди местного населения, основано на поверхностных (во всех смыслах) впечатлениях.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

«Нерпу на поверхности воды стали замечать в тех местах, где она раньше не появлялась. Но это можно также объяснить не ростом популяции, а ростом встречаемости, связанным с изменением стереотипа поведения. В связи с резким сокращением (практически прекращением) охоты на нерп в последнее десятилетие нерпы стали меньше бояться людей и смелее посещать людные места, что трактуется как очевидный признак того, что «нерпы на Байкале стало много», — пояснил учёный.

Что касается причин случая с массовой гибелью нерп осенью 2017 года на южной стороне Байкала, то, как уже сообщало ИА REGNUM, проверка Западно-Байкальской межрайонной прокуратуры не обнаружила негативного антропогенного воздействия на животных. Токсины не были выявлены и в тушах самих животных: ни чумы, ни каких-либо патологических изменений — вообще ничего. Не исключено, что животных намеренно утопили, чтобы начать «качание прав» на отмену запрета охоты на них.