В России разочарованы США и хотят реформировать МОК и WADA: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 февраля, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Конфронтационный заряд: в МИД РФ разочарованы новой ядерной доктриной США;
- «Американский позор»: Трамп высказался о расследовании спецслужб США по РФ;
- Соответствует действительности: Минобороны РФ подтвердило крушение в Сирии Су-25;
- «Совершенно естественно»: в Совете Федерации предложили реформировать МОК и WADA;
- Воспитать в одиночку: в Госдуму внесён законопроект о пособиях для родителей-одиночек.